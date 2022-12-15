قتيل في تجدد الاشتباكات بين قوات على الحدود الأفغانية والباكستانية

قال مسؤولون باكستانيون إن اشتباكات اندلعت مجددا بين قوات على الحدود الأفغانية الباكستانية قرب معبر شامان الرئيسي، اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط قتيل وما يزيد عن عشرة مصابين.

وتسبب قصف وإطلاق نار عبر الحدود، يوم الأحد الماضي، في مقتل ثمانية مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني بالقرب من المعبر نفسه الذي يربط بين إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان، وإقليم قندهار في جنوب أفغانستان.

وقال زاهد سليم، وهو مسؤول محلي في بلوخستان، إن اشتباكات، اليوم الخميس، بدأت عندما تعرض جنود باكستانيون لهجوم من الجانب الأفغاني من الحدود خلال إصلاحهم لجزء من السياج الحدودي تضرر خلال اشتباكات، يوم الأحد.

ولم يرد المتحدث باسم شرطة إقليم قندهار الأفغاني بعد على طلب للتعليق على الاشتباكات الجديدة.

وتبادل الجانبان الاتهامات فيما يتعلق بالطرف البادئ لاشتباكات، يوم الأحد.