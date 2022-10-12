أوكرانيا تتلقى أنظمة دفاع جوي غربية جديدة

أعلن حلفاء أوكرانيا تسلمها أنظمة دفاع جوي جديدة، مؤكدين التزامهم بالاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية فعالة، في اجتماع بمقر حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، كما قالوا إن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة لم تنجح إلا في تعزيز وحدتهم.

وافتتح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاجتماع الذي حضرته أكثر من 50 دولة بإدانة الهجمات الصاروخية الدامية التي شنتها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "أهداف لا تستخدم لأغراض عسكرية" في مناطق متعددة من أوكرانيا.

وقال أوستن الذي كان جالسا بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "لقد شهد العالم بأسره مرة أخرى وحشية وقسوة الحرب التي اختار بوتين أن يشنها، في ازدراء كامل لقواعد الحرب".

وأضاف: "لكن الهجمات الروسية الأخيرة لم تؤدِ إلا إلى تقوية عزم الشعب الأوكراني، وزادت من وحدة البلدان ذات النوايا الحسنة من كل منطقة على وجه الأرض".