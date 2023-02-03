مدير المخابرات الأمريكية: الحكومة الإيرانية أصبحت "غير مستقرة بشكل متزايد"
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، يوم الخميس، إن الحكومة الإيرانية أصبحت "غير مستقرة بشكل متزايد" بسبب ما يحدث داخل البلاد، مشيرا إلى شجاعة من وصفهن بالنساء الإيرانيات "اللائي سئمن".
وفي حديثه في فعالية للسياسة الخارجية بجامعة "جورج تاون" في واشنطن العاصمة، قال بيرنز أيضا إنه يشعر بالقلق من احتمالات تفاقم العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وبالنسبة لأوكرانيا، قال إن وكالة المخابرات تقدر أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" في حربها ضد الغزو الروسي.