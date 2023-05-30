رئيس إسرائيل يزور أذربيجان.. ما الرسالة الموجهة لإيران؟

ووصل هرتسوغ إلى أذربيجان صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين.

وقال قبل أن يغادر: "إنني ذاهب إلى أذربيجان، الدولة المهمة، في زيارة رسمية مهمة، للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.. وعلينا أن نتذكر ذلك بالإضافة إلى العلاقات التجارية".

وأضاف: "بعيدا عن العلاقات التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة لإيران، وإيران عامل غير مستقر في المنطقة، وتتبع باستمرار إجراءات ضد إسرائيل، تحالف السلام والأمن المتنامي في المنطقة، وسأناقش هذا بالتأكيد".

واتخذت قوات الأمن الأذربيجانية، إلى جانب وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إجراءات أمنية غير مسبوقة خلال زيارة هرتسوغ للبلاد، وتم إغلاق مناطق كاملة في باكو، كما تم حشد آلاف الجنود ورجال الشرطة من أجل أمن هرتسوغ.

ويرافق هرتسوغ في هذه الزيارة، عقيلته ووزيرا الصحة والداخلية، ومن المتوقع أن يتم تعميق التعاون في عالم الصحة، مع التركيز على تدريب الأطباء، وتقييمات الطوارئ والصحة الرقمية.

وسيكون خلال الزيارة حفل توقيع لاتفاقية تعاون في مجال الصحة بين إسرائيل وأذربيجان في نهاية الزيارة.

كما سيشارك هرتسوغ وعقيلته والوفد المرافق لهما في احتفال الحدث الذي سيقام على شرف الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس إسرائيل، وسيلتقون بأعضاء الجالية اليهودية في أذربيجان، ومن هناك سيعودون إلى إسرائيل.

زيارات سابقة متبادلة

وهذه ليست أول زيارة لرئيس إسرائيلي لباكو. حيث سبقتها زيارة الرئيس شمعون بيرس في العام 2009، وزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العام 2016، وقبل شهر واحد فقط زار وزير الخارجية إيلي كوهين أذربيجان، وفي يناير/ كانون الثاني، زار وزير المخابرات غيلا غمالئيل البلاد.

وترمز زيارة هرتسوغ إلى أذربيجان، إلى ذروة الدفء في العلاقات بين البلدين، ففي الآونة الأخيرة، ولأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين، وصل وزير الخارجية الأذري جيهون بايرموف إلى إسرائيل، وافتتح سفارة أذربيجان في إسرائيل. وفي الوقت نفسه، وصل مختار محمد أوغلو محمدوف، أول سفير أذربيجاني لدى إسرائيل، إلى إسرائيل وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس هرتسوغ.