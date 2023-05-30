رئيس إسرائيل يزور أذربيجان.. ما الرسالة الموجهة لإيران؟
أعربت كل من إسرائيل وأذربيجان عن قلقهما من محاولة قيام إيران بعرقلة زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى باكو، اليوم الثلاثاء، التي تأتي على خلفية التوترات المتزايدة بين تل أبيب وطهران من جهة، وبين إيران وجارتها أذربيجان من جهة أخرى.
ووصل هرتسوغ إلى أذربيجان صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين.
وقال قبل أن يغادر: "إنني ذاهب إلى أذربيجان، الدولة المهمة، في زيارة رسمية مهمة، للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.. وعلينا أن نتذكر ذلك بالإضافة إلى العلاقات التجارية".
وأضاف: "بعيدا عن العلاقات التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة لإيران، وإيران عامل غير مستقر في المنطقة، وتتبع باستمرار إجراءات ضد إسرائيل، تحالف السلام والأمن المتنامي في المنطقة، وسأناقش هذا بالتأكيد".
واتخذت قوات الأمن الأذربيجانية، إلى جانب وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إجراءات أمنية غير مسبوقة خلال زيارة هرتسوغ للبلاد، وتم إغلاق مناطق كاملة في باكو، كما تم حشد آلاف الجنود ورجال الشرطة من أجل أمن هرتسوغ.
ويرافق هرتسوغ في هذه الزيارة، عقيلته ووزيرا الصحة والداخلية، ومن المتوقع أن يتم تعميق التعاون في عالم الصحة، مع التركيز على تدريب الأطباء، وتقييمات الطوارئ والصحة الرقمية.
وسيكون خلال الزيارة حفل توقيع لاتفاقية تعاون في مجال الصحة بين إسرائيل وأذربيجان في نهاية الزيارة.
كما سيشارك هرتسوغ وعقيلته والوفد المرافق لهما في احتفال الحدث الذي سيقام على شرف الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس إسرائيل، وسيلتقون بأعضاء الجالية اليهودية في أذربيجان، ومن هناك سيعودون إلى إسرائيل.
زيارات سابقة متبادلة
وهذه ليست أول زيارة لرئيس إسرائيلي لباكو. حيث سبقتها زيارة الرئيس شمعون بيرس في العام 2009، وزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العام 2016، وقبل شهر واحد فقط زار وزير الخارجية إيلي كوهين أذربيجان، وفي يناير/ كانون الثاني، زار وزير المخابرات غيلا غمالئيل البلاد.
وترمز زيارة هرتسوغ إلى أذربيجان، إلى ذروة الدفء في العلاقات بين البلدين، ففي الآونة الأخيرة، ولأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين، وصل وزير الخارجية الأذري جيهون بايرموف إلى إسرائيل، وافتتح سفارة أذربيجان في إسرائيل. وفي الوقت نفسه، وصل مختار محمد أوغلو محمدوف، أول سفير أذربيجاني لدى إسرائيل، إلى إسرائيل وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس هرتسوغ.
صراع حاد بين أذربيجان وإيران
وفي الآونة الأخيرة، اندلع صراع حاد بين أذربيجان وإيران، يرجع جزء منه إلى دفء العلاقات بين باكو وتل أبيب.
وطالبت طهران بتوضيح من الأذريين، بعد تصريح وزير الخارجية إيلي كوهين، بأن "هناك جبهة موحدة لإسرائيل وأذربيجان ضد إيران". وردا على ذلك، أوضحت إيران أنها "لن تظل غير مبالية بهذه المؤامرة".
ومن ناحية أخرى، فإن الأذريين غاضبون مما وصفوه بـ "الاستفزازات" من جانب إيران، بما في ذلك التدريبات التي أجرتها على طول الحدود مع أذربيجان، وإنشاء وتوزيع مقاطع فيديو معادية لأذربيجان، والهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، ومحاولة اغتيال النائب الأذري فاضل مصطفى في باكو، التي نسبت لميليشيات إيرانية موالية.
وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، اقتحم مواطن إيراني السفارة الأذربيجانية في طهران، وأطلق النار وقتل ضابط أمن السفارة، وأصاب شخصين آخرين. وبعد هذا التصعيد قررت أذربيجان إخلاء سفارتها وإعادتها إلى باكو. وبالإضافة إلى ذلك، تتهم أذربيجان طهران بتسلل طائرات إيرانية إلى أراضيها.
ومؤخرا، قامت إيران وأذربيجان بتبادل طرد دبلوماسيي البلدين، بعد إعلانهما "شخصية غير مرغوب فيها". وفي 16 مايو/ أيار، اعتقلت أجهزة مخابرات باكو ثمانية أشخاص اتهموا بالتجسس لصالح طهران، وإقامة دولة شيعية في أذربيجان.
ووفقا للمخابرات الإيرانية، اعتقلت أذربيجان 40 جاسوسا إيرانيا، وعشرات الأشخاص على أراضيها، بتهم مماثلة في فبراير/ شباط من هذا العام. كما تدعي أذربيجان أن إيران تغرق مناطقها الفقيرة بالمخدرات، وتقوم بتوزيعها بالمجان.