القضاء البريطاني يوافق على خطة طرد المهاجرين إلى رواندا

أعطى القضاء البريطاني، يوم الإثنين، الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا، في مشروع يثير جدلًا كبيرًا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت.

وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست.

إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات غير مسبوقة، فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الإنجليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021.

وقضى أربعة مهاجرين، بينهم مراهق، وهم يحاولون العبور في 14 كانون الأول/ديسمبر، بعد عام ونيف من وفاة 27 شخصًا في ظروف مماثلة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون اتفاقًا مع كيغالي لطرد طالبي لجوء، مهما كانت جنسياتهم، إليها، بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية.

وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة، إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.