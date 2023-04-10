لولا يعيد التأكيد على وعوده في اليوم المئة من رئاسة البرازيل‎‎

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إنه واثق من أن الكونغرس سيوافق على الإطار المالي الجديد، في الوقت الذي تخط حكومته فصلا سياسيا جديدا في تاريخ البلاد.

وفي خطابه في اليوم المئة من توليه المنصب، قال لولا إنه ما زال يعتقد أن معدلات الفائدة "مرتفعة للغاية" وتعرقل النمو الاقتصادي، ولكنه متأكد من أن الكونغرس سيوافق على الإطار المالي الذي طال انتظاره، على حد تعبيره.