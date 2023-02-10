قرار فردي.. انتقادات إسرائيلية لإعلان بن غفير عن عملية عسكرية في القدس

المعارضة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، كان أول المنتقدين لبن غفير، وهاجم وزير الأمن القومي بالقول: "وزير التيك توك أصدر تعليمات لشن عملية السور الواقي 2 دون الرجوع للمجلس الوزاري المصغر كابينت".

وأوضح لابيد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بن غفير لم يجر تقييمًا للوضع، ولم يقم بالتنسيق مع قوات الأمن قبل إطلاق تصريحاته".

وتابع: "إذا لم يكن الأمر خطيرا فهو سخيف، مثله".

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مسؤول سياسي كبير قوله، إنه " لا يمكن اتخاذ القرارات بشأن عملية عسكرية على رصيف ومن مكان وقوع عملية".

وتابع المسؤول: "قبل إعلان بن غفير لم يكن هناك نقاش أو تشاور مع المسؤولين الأمنيين حول هذه المسألة".

وأضاف: "بعد تصريحاته طُلب من بن غفير تقديم تفسيرات حول الموضوع. اتخاذ قرار بشأن مثل هذه العملية سيكون على الأقل بعد التشاور مع المنظومة الأمنية بأكملها، ومن المحتمل أن يتم عرضه على الكابينت إذا لزم الأمر".