قرار فردي.. انتقادات إسرائيلية لإعلان بن غفير عن عملية عسكرية في القدس
وجه مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون انتقادات حادة لوزير الأمن القومي أيتمار بن غفير، إثر إعلانه إطلاق عملية عسكرية في القدس الشرقية تحمل اسم "السور الواقي 2"، مؤكدين أنه لا يمتلك الصلاحيات لذلك.
وأصدر بن غفير، تعليمات للشرطة الإسرائيلية بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس ابتداءً من يوم الأحد، وذلك ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني من حي العيسوية، وأدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.
المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، كان أول المنتقدين لبن غفير، وهاجم وزير الأمن القومي بالقول: "وزير التيك توك أصدر تعليمات لشن عملية السور الواقي 2 دون الرجوع للمجلس الوزاري المصغر كابينت".
وأوضح لابيد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بن غفير لم يجر تقييمًا للوضع، ولم يقم بالتنسيق مع قوات الأمن قبل إطلاق تصريحاته".
وتابع: "إذا لم يكن الأمر خطيرا فهو سخيف، مثله".
وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مسؤول سياسي كبير قوله، إنه " لا يمكن اتخاذ القرارات بشأن عملية عسكرية على رصيف ومن مكان وقوع عملية".
وتابع المسؤول: "قبل إعلان بن غفير لم يكن هناك نقاش أو تشاور مع المسؤولين الأمنيين حول هذه المسألة".
وأضاف: "بعد تصريحاته طُلب من بن غفير تقديم تفسيرات حول الموضوع. اتخاذ قرار بشأن مثل هذه العملية سيكون على الأقل بعد التشاور مع المنظومة الأمنية بأكملها، ومن المحتمل أن يتم عرضه على الكابينت إذا لزم الأمر".
موقف الحكومة
وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "بن غفير صنع من نفسه أضحوكة بإعلانه عن عملية عسكرية في القدس الشرقية، وإذا لم تطلق الحكومة الإسرائيلية عملية السور الواقي 2 في القدس فإنه يتعين على بن غفير الاستقالة".
وأوضحت الصحيفة، أن "الوزير الإسرائيلي أعلن عن قرار شن عملية عسكرية دون تقديم توضيحات أو التنسيق مع العناصر الأخرى في النظام الأمني".
وأكدت أن كبار قادة المؤسسة الأمنية يرفضون إعلان بن غفير.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لا يتفقان مع إعلان وزير الأمن القومي"، الأمر الذي يشير إلى أن تصريحات بن غفير للاستهلاك الإعلامي.
وأكد المصدر، أن "إعلان عملية عسكرية لا يخضع لسلطات بن غفير، كما أنها يمكن أن تنفذ في مدن الضفة الغربية وليس مدينة القدس التي لها خصوصية وتخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، وفق الصحيفة العبرية.
عمليات فردية
وبحسب المصدر الأمني، فإن "العمليات التي يشنها فلسطينيون من مدينة القدس هي عمليات فردية ولا تقف خلفها مجموعات مسلحة، وهناك فرق كبير بين العمل ضد المجموعات المسلحة في الضفة الغربية وضد العمليات الفردية في القدس".
وأضاف: "يجب اتخاذ خطوات عملية أخرى مثل زيادة عدد الحواجز، والتصرف بشكل حاسم ولكن بطريقة متوازنة تمنع إلحاق الأذى بالسكان ولا تؤدي لفرض عقوبات جماعية على سكان القدس الشرقية".
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول سياسي قوله، إن "الحكومة الإسرائيلية لا ترغب بفرض حصار على القدس الشرقية، كما أنه لا يوجد قرار بذلك في الوقت الحالي".
وتابع: "سنجري تقييمات منظمة للوضع، وسنستمع لجميع الآراء"، في إشارة إلى عدم اتجاه الحكومة الإسرائيلية نحو تنفيذ قرار بن غفير.
وأكد المسؤول الإسرائيلي، "أهمية العمل من أجل تهدئة الأوضاع الأمنية في القدس خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
وقال: "هناك مناقشة عملية مقررة الأسبوع المقبل بين وزراء الحكومة، وستناقش جميع الاستعدادات لشهر رمضان".