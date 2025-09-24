logo
العالم

بزشكيان: إيران لم تسع مطلقا لبناء قنبلة نووية

الرئيس الإيراني خلال إلقائه كلمة في الأمم المتحدةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة ألقاها في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده لا تسعى لصناعة أسلحة نووية، بناء على قرارات القيادة السياسية والدينية في إيران.

وقال إن الترويكا الأوروبية، الممثلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فعّلت العقوبات ضد إيران بدعم أمريكي، معتبرا أنه "إجراء غير قانوني".

واعتبر بزشكيان الغارات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران "خيانة عظمى" للدبلوماسية والقانون الدولي، مؤكدا أن بلاده "لن تركع" أمام المعتدين وستنهض أقوى بوحدتها. 

وأضاف أن نظرية "إسرائيل الكبرى" تكشف عدم نية إسرائيل إحلال السلام في المنطقة، متهما إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وانتهاك سيادة لبنان، ومحاولة تقسيم سوريا.

