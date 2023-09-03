في زيارته الأولى.. وزير خارجية تركيا يجري مباحثات بطهران
أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، مباحثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة طهران.
وكان وزير الخارجية التركي، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى إيران، في أول زيارة له منذ تعيينه في شهر حزيران/يوينو الماضي.
ووفق وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فإن الوزيرين بحثا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر تموز/ يوليو الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع أنقرة. لافتا إلى أن تركيا حاليا هي الشريك التجاري الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، في وقت سابق، لنظيره التركي، هاكان فيدان، عن استعداد طهران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا.
وتجمع البلدين علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات الإقليمية.