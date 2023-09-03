في زيارته الأولى.. وزير خارجية تركيا يجري مباحثات بطهران

أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، مباحثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة طهران.

وكان وزير الخارجية التركي، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى إيران، في أول زيارة له‎ منذ تعيينه في شهر حزيران/يوينو الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فإن الوزيرين بحثا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.