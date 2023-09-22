صاروخ يستهدف مقر الأسطول الروسي في سيفاستوبول



أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزاييف، أن مقر أسطول البحر الأسود في المدينة تعرض لهجوم صاروخي، وتوجهت جميع خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، ويجري توضيح المعلومات حول الضحايا.

وقال رازفوزاييف في منشور على قناته على "تلغرام"، "شن الأعداء ضربة صاروخية على مقر الأسطول في المدينة، وسقطت شظية بالقرب من مسرح لوناتشارسكي. إذا وجدتم مثل هذه الشظايا، يرجى عدم الاقتراب والاتصال بالرقم 112".

وتابع: "هرعت جميع الخدمات العملياتية للطوارئ إلى مكان الحادث، ويجري توضيح المعلومات حول الضحايا".

وطلب الحاكم من سكان المدينة أن يبقوا هادئين، وأن لا يقوموا بنشر أي صورة أو فيديو من مكان الحادث.