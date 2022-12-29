روسيا تعلن إسقاط مسيّرة بالقرب من قاعدة إنجلز العسكرية

وكتب حاكم المنطقة رومان بوسارجين على تلغرام: "تم تفعيل نظام دفاعي مضاد للطائرات على أراضي مقاطعة إنجلز، ودُمّر جسم مجهول (..) ما من تهديد لسلامة السكان".

وأوضح لاحقا أن هذا الجسم المجهول هو طائرة مسيّرة وقد تسببت شظاياها بإلحاق أضرار بسياج ومنزل وسيارة، من دون سقوط ضحايا.

واستُهدفت قاعدة إنجلز العسكرية الجوية الواقعة في هذه المنطقة الإثنين بهجوم بمسيّرة أودى بحياة ثلاثة عسكريين، بحسب موسكو.

وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، اتهمت موسكو أوكرانيا بإطلاق هجمات بالمسيّرات على قاعدة إنجلز وقاعدة أخرى في منطقة ريازان، في جنوب شرق العاصمة الروسية.