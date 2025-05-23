"ضربات حاسمة وأهداف واضحة".. فانس يكشف استراتيجية ترامب في الحروب

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى مناطق الخطر فقط في حالة وجود أهداف واضحة، وليس في "المهام غير المحددة" و"الصراعات المفتوحة" كما حدث في الماضي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ضربات أسرع

وأوضح فانس، في خطاب ألقاه في حفل التخرج في الأكاديمية البحرية الأمريكية، أن نهج ترامب "لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الاعتبار".

وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترامب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيرا إلى القصف الذي أمر به ترامب أخيرا -ثم أوقفه دون نتائج واضحة- ضد مسلحي ميليشيا الحوثيين في اليمن.

واستطرد قائلا: "هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح".