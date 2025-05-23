شرطة هامبورغ تعلن إجراء "عملية كبرى" في محطة القطار بعد عملية الطعن

logo
العالم

"ضربات حاسمة وأهداف واضحة".. فانس يكشف استراتيجية ترامب في الحروب

"ضربات حاسمة وأهداف واضحة".. فانس يكشف استراتيجية ترامب في الحروب
فانس يتحدث خلال حفل التخرج في الأكاديمية البحرية المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 5:50 م

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى مناطق الخطر فقط في حالة وجود أهداف واضحة، وليس في "المهام غير المحددة" و"الصراعات المفتوحة" كما حدث في الماضي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

أخبار ذات علاقة

"خارج الصندوق".. ترامب يغيّر بروتوكول استقبال القادة الأجانب في البيت الأبيض

ضربات أسرع

وأوضح فانس، في خطاب ألقاه في حفل التخرج في الأكاديمية البحرية الأمريكية، أن نهج ترامب "لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الاعتبار".

11847dbe-ff50-4318-8fbb-123114bf309e

وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترامب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيرا إلى القصف الذي أمر به ترامب أخيرا -ثم أوقفه دون نتائج واضحة- ضد مسلحي ميليشيا الحوثيين في اليمن.

واستطرد قائلا: "هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC