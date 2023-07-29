تقرير: بريطانيا تتهيأ لإيواء المهاجرين في الخيم

6 مليارات يورو سنويًا

وكجزء من خطتها لمعالجة الهجرة غير الشرعية، وعدت حكومة المحافظين بقطع فاتورة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء باهظة الثمن، والتي تبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (2 .6 مليار يورو) سنويًا، وذلك باستخدام مرافق مثل القواعد العسكرية المهجورة أو الرأسية.

وقالت الوزارة، دون تأكيد أو نفي شراء الخيام، إنها تدرس مجموعة من خيارات الإقامة، لكن فكرة الخيام رفُضت العام الماضي؛ لأن الحكومة تخشى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب المعاملة اللاإنسانية، وفقًا لصحيفة التايمز.

وجعلت الحكومة مكافحة الهجرة إحدى أولوياتها، وتكثف الإجراءات لردع وصول المهاجرين.

من جانبها، قالت نائب حزب العمال المعارض إيفيت كوبر، في تصريح إذاعي، إن "التقارير التي تتحدث عن الخيام تدل على فشل سياسة حزب المحافظين"، فيما اعتبر رئيس منظمة "ريفيوجي آكشن" (التحرك من أجل اللاجئين) تيم ناور هيلتون، هذه التقارير بأنها بمثابة "صاعقة".