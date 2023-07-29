تقرير: بريطانيا تتهيأ لإيواء المهاجرين في الخيم
قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن وزارة الداخلية البريطانية اشترت الخيم لإيواء المهاجرين، وسط توقعات بارتفاع أعدادهم عبر قناة المانش في الأسابيع المقبلة، كما حدث الصيف الماضي.
وتخطط الحكومة البريطانية لإيواء ما يصل إلى 2000 مهاجر في الخيم، خلال الأشهر المقبلة؛ لتوفير المال، حسبما ذكرت صحيفة التايمز، فيما تصف منظمات حقوق الإنسان المشروع بأنه "قاسٍ".
6 مليارات يورو سنويًا
وكجزء من خطتها لمعالجة الهجرة غير الشرعية، وعدت حكومة المحافظين بقطع فاتورة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء باهظة الثمن، والتي تبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (2 .6 مليار يورو) سنويًا، وذلك باستخدام مرافق مثل القواعد العسكرية المهجورة أو الرأسية.
وقالت الوزارة، دون تأكيد أو نفي شراء الخيام، إنها تدرس مجموعة من خيارات الإقامة، لكن فكرة الخيام رفُضت العام الماضي؛ لأن الحكومة تخشى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب المعاملة اللاإنسانية، وفقًا لصحيفة التايمز.
وجعلت الحكومة مكافحة الهجرة إحدى أولوياتها، وتكثف الإجراءات لردع وصول المهاجرين.
من جانبها، قالت نائب حزب العمال المعارض إيفيت كوبر، في تصريح إذاعي، إن "التقارير التي تتحدث عن الخيام تدل على فشل سياسة حزب المحافظين"، فيما اعتبر رئيس منظمة "ريفيوجي آكشن" (التحرك من أجل اللاجئين) تيم ناور هيلتون، هذه التقارير بأنها بمثابة "صاعقة".
وأقر البرلمان البريطاني قبل عشرة أيام القانون المثير للجدل، والذي واجه انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة بشأن "الهجرة غير الشرعية"، حيث يحرم المهاجرين الذين يصلون المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية من حق طلب اللجوء في البلاد.
وتخطط لندن لإرسال طالبي لجوء، الأسبوع المقبل، في بارجة ترسو في ميناء جنوب غرب إنجلترا.
ووفقا للأرقام الرسمية، فقد عَبَر أكثر من 15 ألف مهاجر القناة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب مؤقتة منذ بداية العام 2023.
المصدر: صحيفتا لوفيغارو الفرنسية والتايمز البريطانية