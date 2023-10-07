مصير اللاجئين في خطر.. ألمانيا تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ البحري

تعتزم الحكومة الألمانية وقف تمويل منظمات الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن انتقدتها إيطاليا بشأن هذه القضية، وفق ما أوردت صحيفة "بيلد".

وذكرت الصحيفة أن ميزانية ألمانيا لعام 2023 خصصت مليوني يورو لتمويل جمعيات الإنقاذ البحري الخيرية، لكن لا يوجد ذكر لها في مشروع الميزانية لعام 2024.

وأضافت، نقلا عن مصادر في لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني، أن ذلك "لم يكن سهواً".

وقالت بيلد إن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء التمويل.

ولم تكن أي من المؤسستين متاحة على الفور للتعليق.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كتبت مؤخرا رسالة شكوى إلى المستشار الألماني أولاف شولتس للتعبير عن "دهشتها" من تمويل برلين للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين على الوصول إلى بلادها.

وردا على سؤال بشأن الرسالة، أكدت برلين أنها تقدم ما بين 400 ألف يورو و800 ألف يورو لمشروعين يتعلقان بالمهاجرين.

وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي بعد محادثات مع نظيرها الإيطالي، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم برلين لمهام الإنقاذ.

وقالت بيربوك إن "متطوعي الإنقاذ البحري يؤدون مهمة منقذة للأرواح في البحر الأبيض المتوسط".

لكن المستشار شولتس تبنى نبرة مختلفة الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في غرناطة.

وردا على سؤال حول هذه الأموال في مؤتمر صحافي، أكد أولاف شولتس أن البرلمان هو من أقرها وليس الحكومة.

وقال المستشار "لم أتقدم بالاقتراح". وعندما سئل عن رأيه الشخصي في هذا الشأن، أضاف "هذا هو رأيي، أنني لم أقدم الاقتراح".

وهيمن على قمة غرناطة خلاف بشأن التغييرات المقررة في قواعد الهجرة الأوروبية.

ومنعت بولندا والمجر الزعماء من الإشارة إلى الهجرة في بيان مشترك.