بوتين: صواريخ سارمات "الشيطان 2" ستكون جاهزة للانتشار قريبا.. وعلينا الانتباه لأهمية المسيّرات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن قذائف سارمات الروسية الأسرع من الصوت، التي يُطلق عليها "الشيطان 2"، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب، متعهداً بأن تحقق بلاده جميع أهداف حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي كلمة ألقاها في موسكو خلال اجتماع نهاية العام مع قادة الدفاع الروس، شدد بوتين على أهمية الطائرات المسيرة في حرب أوكرانيا، مشيداً بالجنود الروس والقادة باعتبارهم "أبطالًا"، وفقا لتعبيره.
وقال بوتين، إن حلف شمال الأطلسي يستخدم قدراته بالكامل ضد روسيا.
ودعا القادة العسكريين الحاضرين إلى استخدام خبراتهم المكتسبة من القتال في سوريا و"الحملة العسكرية الخاصة" المستمرة منذ 10 شهور في أوكرانيا.
ووعد الرئيس الروسي بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، قائلًا، لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.
وأضاف أن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر.
وتابع: "قذائف سارمات الروسية الأسرع من الصوت، التي يطلق عليها "الشيطان 2"، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.