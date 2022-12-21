بوتين: صواريخ سارمات "الشيطان 2" ستكون جاهزة للانتشار قريبا.. وعلينا الانتباه لأهمية المسيّرات

وقال بوتين، إن حلف شمال الأطلسي يستخدم قدراته بالكامل ضد روسيا.

ودعا القادة العسكريين الحاضرين إلى استخدام خبراتهم المكتسبة من القتال في سوريا و"الحملة العسكرية الخاصة" المستمرة منذ 10 شهور في أوكرانيا.

ووعد الرئيس الروسي بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، قائلًا، لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.

وأضاف أن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر.

وتابع: "قذائف سارمات الروسية الأسرع من الصوت، التي يطلق عليها "الشيطان 2"، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.