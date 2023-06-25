تقرير: الاستخبارات الأمريكية كانت على علم مسبق بتحرك بريغوجين‎

كشفت تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الاستخبارات الأمريكية حصلت في منتصف حزيران/ يونيو، على معلومات تشير إلى أن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"‎ العسكرية، يخطط لعمل مسلح ضد السلطة بموسكو، التي اتهمها منذ فترة طويلة بإفشال الحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير، أنه بناءً على هذه المعلومات "المؤكدة"، تم عرض تطورات الأوضاع خلال الأسبوعين الماضيين على البيت الأبيض وكبار المسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية والكونغرس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن التمرد والتوقيت الدقيق لخطة بريغوجين لم يتضحا إلا قبل وقت قصير من استيلائه المفاجئ على القيادة العسكرية في مدينة "روستوف أون دون"، وشوهدت بعد ذلك قوافل قوات "فاغنر" تتجه إلى موسكو.