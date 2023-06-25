تقرير: الاستخبارات الأمريكية كانت على علم مسبق بتحرك بريغوجين
كشفت تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الاستخبارات الأمريكية حصلت في منتصف حزيران/ يونيو، على معلومات تشير إلى أن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يخطط لعمل مسلح ضد السلطة بموسكو، التي اتهمها منذ فترة طويلة بإفشال الحرب في أوكرانيا.
وأوضح التقرير، أنه بناءً على هذه المعلومات "المؤكدة"، تم عرض تطورات الأوضاع خلال الأسبوعين الماضيين على البيت الأبيض وكبار المسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية والكونغرس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن التمرد والتوقيت الدقيق لخطة بريغوجين لم يتضحا إلا قبل وقت قصير من استيلائه المفاجئ على القيادة العسكرية في مدينة "روستوف أون دون"، وشوهدت بعد ذلك قوافل قوات "فاغنر" تتجه إلى موسكو.
وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول أمريكي للصحيفة: "كانت هناك إشارات كافية لإبلاغ القيادات أن شيئًا ما قد حدث، لذلك أعتقد أنهم كانوا مستعدين لذلك".
وقال المسؤول، إنه خلال الأسبوعين الماضيين، كان هناك "قلق كبير" بشأن ما قد يحدث، وما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبقى في السلطة، وما يعنيه عدم استقرار الحكم بموسكو وتداعياته، التي قد تؤدي إلى السيطرة على الترسانة النووية الروسية من قِبل قوات "غير نظامية".
وأضاف المسؤول: "كانت هناك العديد من الأسئلة على هذا المنوال".
ووفق الـ"واشنطن بوست"، أظهر المسؤولون تخوفهم الكبير من وقوع "حرب أهلية" تكون عواقبها وخيمة على روسيا.
شرارة الأزمة
وقال آخرون إن شرارة الأحداث بدأت عندما أصدرت وزارة الدفاع الروسية في 10 حزيران/يونيو أمراً بضرورة توقيع جميع مفارز المتطوعين على عقود رسمية مع الحكومة.
ورغم أن هذا القرار لم يذكر مجموعة "فاغنر" بالاسم، إلا أن التضمين كان واضحًا. ودفع هذا الأمر بريغوجين للتصريح بأن وزارة الدفاع تخطط للسيطرة على مقاتليه، الذين أثبتوا، على حد وصفه، أنهم ضروريون للحرب الروسية في أوكرانيا وساعدوا في تأمين بعض انتصاراتها التكتيكية الأكثر بروزًا.
وبدأت أعمال التمرد على أرض الواقع بعد أن اتهم رئيس "فاغنر" وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بإصدار أوامر بشن هجوم على مقاتليه، وأطلق دعوة "لوضع نهاية" لمرحلة قيادة وزير الدفاع الحالي.
من ناحية أخرى، ذكر مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن المسؤولين العسكريين الأوكرانيين كانوا يراقبون بريغوجين بعد إعلان 10 حزيران/يونيو، ويعتقدون أنه قد يحشد قواته ضد موسكو بشكل متزايد.
واعتمد المسؤولون في تحليلهم على احتجاجات واتهامات بريغوجين لوزير الدفاع وقائد الجيش صراحة بالفشل وعدم تزويد قوات "فاغنر" بالسلاح والذخيرة المطلوبة.
لكن المسؤول الأوكراني، قال إن توقيت التحرك لم يكن محدداً بدقة، مضيفا أنه ليس على علم بمشاركة الولايات المتحدة تقاريرها الاستخبارية مع كييف بشأن أي تمرد محتمل لبريغوجين وقواته.
بوتين علم بالتمرد.. لكنه لم يتصرف
وتعتقد الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، أن بوتين كان مطلعاً على تقارير تفيد بأن بريغوجين كان يخطط لشيء ما. وقال المسؤول الأمريكي الأول، إنه على الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط متى تم إخباره، إلا أنه "كان بالتأكيد قبل أكثر من 24 ساعة".
ومع ذلك، يقول المحللون، إن هذا يبدو أنه أخطر تحد يواجه بوتين خلال أكثر من عقدين من الزمن، منذ شغله رأس الهرم في روسيا، رغم إنهاء ذلك التمرد خلال 24 ساعة بوساطة بيلاروسيا.
وكان التحدي الكبير الأخير في عام 2011، عندما خرج عشرات الآلاف من الروس في موسكو للاحتجاج على ما خلص إليه المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون على أنها انتخابات برلمانية معيبة.
ويقول المسؤولون، إن أعضاء النخبة الروسية سوف يشككون في قيادة بوتين، ويسألون كيف كان بإمكانه السماح بحدوث ذلك ولماذا لم يوقفه في وقت سابق؟.
ولكن يبقى من غير الواضح لماذا لم يتخذ بوتين إجراءات لإحباط استيلاء بريغوجين على القيادة العسكرية أو تحركه باتجاه موسكو.
ووصل رئيس "فاغنر" إلى مسافة 120 ميلاً من العاصمة قبل أن يعود إلى قواعده بعد إبرام صفقة بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تمثلت بإسقاط التهم الجنائية عن بريغوجين ومقاتلي "فاغنر".
المصدر: واشطن بوست