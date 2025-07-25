ترامب: قد ألتقي بوتين وزيلينسكي خلال شهرين أو ثلاثة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاء محتمل قد يجمعه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال شهرين أو ثلاثة.

وبحسب "سبوتنيك"، قال ترامب للصحفيين عشية رحلته إلى المملكة المتحدة، رداً على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل ثلاثي: "سيحدث ذلك، لكن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أرفع المستويات، يجب أن يضع حداً من أجل التسوية.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال، حول ما إذا كان احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، عقب الجولة الثالثة من المحادثات في إسطنبول قد أصبح أكثر واقعية: "يمكن، بل ينبغي، عقد قمة تحدد نقطة نهائية في التسوية، وتسجل الآليات والاتفاقيات التي سيتم تطويرها في سياق عمل الخبراء، من المستحيل فعل العكس".

وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي قبل نهاية أغسطس/آب، أنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقد في غضون 30 يوماً.

وأضاف بيسكوف: "في الوقت الراهن، هناك تناقض صارخ بين نهجي موسكو وكييف؛ ومن غير المرجح أن يتم التقريب بينهما بين عشية وضحاها".

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وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، الأربعاء، في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة.

وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.