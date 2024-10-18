القضاء الأمريكي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال زعيم سيخي

أعلنت السلطات القضائية الأمريكية اتخاذ إجراءات جنائية في حق عنصر في الاستخبارات الهندية للاشتباه في تورطه في مؤامرة لاغتيال زعيم من السيخ يعيش بالمنفى في الولايات المتحدة، وكانت قد أُحبِطَت عام 2023، وفق فرانس برس.

وكان فيكاش ياداف يعمل في وقت وقوع الأحداث لمصلحة أجهزة الاستخبارات الهندية، وهو مُتّهم بأنه أوعز إلى مشتبه به آخر هو نيخيل غوبتا الذي سبق اتهامه وتسليمه في القضية نفسها، بإصدار أمر بقتل هذا الزعيم الانفصالي السيخي الذي يعيش في نيويورك، وذلك وفقا لوزارة العدل ولائحة الاتهام.

ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة أجرتها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة لجنة التحقيق التي شكلتها الهند في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بشأن مؤامرة الاغتيال الفاشلة.

أخبار ذات علاقة لماذا تسعى الهند لاغتيال الانفصاليين السيخ في الخارج؟

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، إن هذه اللجنة أبلغت الولايات المتحدة أن شخصا ورد اسمه في الدعوى القضائية الأميركية "لم يعد يعمل لدى الحكومة الهندية".

لم تحدد وزارة العدل الأمريكية الشخص الذي تستهدفه مؤامرة الاغتيال، لكن وصف الوقائع يشير إلى أنه غورباتوانت سينغ بانون، وهو محامٍ مؤسس لمنظمة "السيخ من أجل العدالة" الأميركية التي تطالب بدولة مستقلة لهذه الأقلية في شمال الهند.

وردّ غورباتوانت سينغ بانون على منصة إكس قائلا "إن توجيه الاتهام إلى عنصر الاستخبارات ياداف يُظهر أن نظام مودي سيعاني عواقب انتهاكه السيادة الأمريكية وتهديداته ضد حياة السيخ الموالين لـ خاليستان وحريتهم"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

من جهته قال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إن "وزارة العدل ستلاحق بلا هوادة أي شخص أيا يكن منصبه... يحاول إيذاء مواطنين أميركيين أو إسكاتهم".