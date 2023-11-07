اليابان: دعم مجموعة السبع لأوكرانيا لن يتراجع بسبب حرب غزة

أكدت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن دعم مجموعة السبع لأوكرانيا في حربها مع روسيا لن يتأثر بالصراع المحتدم في الشرق الأوسط. ويأتي التصريح في وقت يستعد فيه وزراء خارجية المجموعة لعقد محادثات افتراضية مع كييف خلال اجتماع في طوكيو.

وتجتمع مجموعة الدول السبع الغنية (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في طوكيو يومي السابع والثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني لمناقشة قضايا من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي" التزامنا بمواصلة العقوبات الصارمة على روسيا والدعم القوي لأوكرانيا لم يتزعزع على الإطلاق، حتى مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط".

وأضافت أن مجموعة السبع ترتب لعقد اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال اجتماع طوكيو.