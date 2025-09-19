"هجوم مضاد".. زيلينسكي يكشف عن خسائر روسية فادحة في دونيتسك (فيديو)

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن تنفيذ القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً ناجحاً على جبهة دونيتسك في الأسابيع الأخيرة، كبد القوات الروسية خسائر فادحة.

وأكد زيلينسكي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة، لا سيما في منطقة "بوكروفسك"، بلغت أكثر من 2,500 جندي، قُتل منهم أكثر من 1,300 جندي.

وأضاف: "نفذنا إحدى عملياتنا الهجومية المضادة في الأسابيع الأخيرة؛ يُبلي الرجال بلاءً حسنًا؛ على جبهة دونيتسك، في منطقتي بوكروفسك ودوبروبييا، القتال شرس، لكننا نجحنا في إلحاق خسائر فادحة بالروس".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن "وحداته الدفاعية حرمت الروس القدرة على شن عملية هجومية واسعة النطاق على هذه الجبهة، والتي كانوا يستعدون لها منذ فترة طويلة".

وذكر أن "القوات الأوكرانية منذ بداية هذا الهجوم المضاد حررت 160 كيلومترًا مربعًا من الأراضي و7 مناطق، كما طهرت 170 كيلومترًا مربعًا و9 مستوطنات أخرى من القوات الروسية".

والتقى زيلينسكي بمقاتلي اللواء (79) الذين يقاتلون في قطاع صعب ويدافعون عن "ميرنوهراد"، ويشاركون في عملية الهجوم المضاد على دوبروبيليا.

وأجرى حوارًا معمقًا مع العسكريين حول عدد من القضايا، منها، تخصيص أموال إضافية لكل كتيبة مشاركة في القتال، وتوفير المكوّنات اللازمة لإصلاح المعدات الغربية، وحماية المركبات المدرعة من الطائرات الروسية المسيرة.

وشدد على أن "أوكرانيا تدافع عن مواقعها وأرضها دفاعًا مشروعًا"، مضيفاً: "هذا دفاع بطولي. أنا فخور بمحاربينا. أنا فخور بشعبنا"، موجهاً الشكر لمقاتليه على "احترافيتهم وصمودهم"، حسب تعبيره.