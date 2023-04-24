بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري.