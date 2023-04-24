بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري

رويترز
رويترز

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري
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وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان، إن "بريطانيا والشركاء الدوليين يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".

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