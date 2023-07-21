جانب من اللقاء
جانب من اللقاءقناة zvezdanews الروسية العسكرية

نائب وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في موسكو

أجرى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في موسكو، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الإيراني سيد حجة الله قريشي، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجانبين ناقشا "التعاون العسكري والتقني بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والأمن الإقليمي".

يشار إلى أن قريشي ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها بريطانيا في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، على شركة "شاهد لصناعات الطيران" الإيرانية لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة، بالإضافة لثلاثة من كبار القادة العسكريين في الجيش الإيراني.

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إيران

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