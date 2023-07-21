نائب وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في موسكو

أجرى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في موسكو، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الإيراني سيد حجة الله قريشي، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجانبين ناقشا "التعاون العسكري والتقني بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والأمن الإقليمي".

يشار إلى أن قريشي ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها بريطانيا في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، على شركة "شاهد لصناعات الطيران" الإيرانية لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة، بالإضافة لثلاثة من كبار القادة العسكريين في الجيش الإيراني.