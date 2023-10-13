"التجارة العالمية" تحذّر من اتساع نطاق حرب غزة

وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن العنف في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وسوق العقارات الصينية المتأزمة، والحرب الروسية في أوكرانيا.