"حرب التبرعات".. ترامب ينظّم أمسية ضخمة لجمع الأموال

وتسارعت هذه المنافسة مع إقامة أمسية ضخمة في نيويورك، نهاية شهر آذار/مارس الماضي، جمع خلالها الرئيس الديمقراطي جو بايدن 25 مليون دولار، وهو "مبلغ قياسي"، بحسب فريق حملته.

من جهته، يأمل ترامب، السبت، في جمع نحو ضعف ذلك المبلغ، ما بين 43 و50 مليون دولار، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وسيشارك الرئيس الجمهوري السابق في أمسية لجمع التبرعات من تنظيم الملياردير جون بولسن، أحد الرأسماليين النادرين الذين استفادوا من الأزمة المالية 2008-2009 بفضل رهاناته على انهيار سوق العقارات.

ويقام الحدث في بالم بيتش، على مقربة من مقر إقامة ترامب الفاخر في مارالاغو.

814600 دولار

من بين الضيوف الذين سيحضرون الأمسية رجل الأعمال روبرت بيغلو الذي جمع ثروته من قطاع الضيافة قبل إدارة شركة متخصصة في بحوث الطيران، وجون كاتسيماتيديس، وهو مالك سلسلة متاجر بقالة كبرى، والمعروف أن الرجلين من كبار المانحين للحزب الجمهوري.

وسيكون بعض المنافسين السابقين لدونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حاضرين، من أبرزهم تيم سكوت، وفيفيك راماسوامي، وداغ بورغوم، الذين أيدوا منذ ذلك الحين ترشّح السبعيني ويأملون أن يكونوا جزءًا من إدارة ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن المقعد إلى طاولة دونالد ترامب سيكلف 814600 دولار.