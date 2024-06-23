بورصة الأسماء.. من سيجتاز امتحان ترامب ليكون نائبا له؟
سلط تقرير لشبكة "سي إن إن" الضوء عن اختيارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحتملة لمنصب نائبه حال دخوله مجددا البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية 2024.
ورغم انشغال ترامب في الأسابيع الأخيرة، بقضية "المال مقابل الصمت" في نيويورك، وتورطه في ثلاث قضايا قانونية أخرى، إلا أنه أمام مهمة أخرى وهي اختيار نائبه.
وقبل أسابيع فقط من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المتوقع أن يعلن الرئيس السابق اختياره لمنصب نائب الرئيس، أشارت مصادر الشبكة إلى أن هؤلاء هم المتنافسون المحتملون في ذهن ترامب.
دوغ بورغوم
تحدى حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 قبل أن يعلق حملته في ديسمبر/ كانون الأول.
بورغوم، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، وحاكم ولاية للمرة الثانية، وله سجل حافل كمسؤول محافظ سنّ حظرًا شبه كامل على عمليات الإجهاض في الولاية.
وقال بورغوم: يمكن لترامب أن يفوز بهذه الانتخابات بمفرده، مضيفاً أن "شعب هذا البلد يركزون على القضايا وليس على من سيكون نائب الرئيس".
ماركو روبيو
مع قيام العديد من المطلعين على شؤون ترامب بتشجيع الرئيس السابق على التفكير في مرشح لمنصب نائب الرئيس من أصل إسباني، فإن سناتور فلوريدا ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين، قد يكون خيارًا جذابًا.
وترشح روبيو ضد ترامب في عام 2016، وقدم نفسه في ذلك الوقت باعتباره الشخص الوحيد الذي يمكنه إيقاف ترامب، لكن منذ ذلك الحين، تبنّى روبيو النهج الترامبي، ويدافع بانتظام عن الرئيس السابق.
وإذا تم اختياره، فسيكون روبيو أول نائب من أصل إسباني. لكنه يواجه عقبة محتملة.
روبيو وترامب كلاهما من سكان فلوريدا، وعلى الرغم من عدم وجود قانون يمنع رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة من أن يكونا من الولاية نفسها، فإن الدستور يمنع الناخبين من التصويت لشخصين من الولاية نفسها.
جي دي فانس
دخل السناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس الكونغرس بمساعدة الرئيس السابق، الذي ساعده تأييده على الفوز في سباق انتخابي مثير للجدل في عام 2022.
وكان فانس ينتقد ترامب في عام 2016، وبعد ست سنوات، أهان ترامب فانس علنًا حتى بعد تأييده في انتخابات عام 2022.
ومع ذلك، فإن فانس مؤيد صريح لترامب في الكونغرس، وغالبًا ما يصوّت لصالح الرئيس السابق. وقد عارض مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، متبنيًا انتقادات ترامب لتقديم المزيد من المساعدات.
تيم سكوت
قال ترامب إن تيم سكوت هو "الرجل الذي أنظر إليه"، عندما سُئل في برنامج إذاعي في وقت سابق من هذا العام عما إذا كان سناتور ساوث كارولينا هو المرشح الأوفر حظًا ليكون نائبًا محتملاً له.
وبينما تحدى سكوت ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في هذه الدورة الانتخابية، فقد أدار حملته دون انتقاد مفرط للرئيس السابق، وكثيرًا ما أعرب عن دعمه للسياسات التي تم سنّها خلال إدارة ترامب، ووضع نفسه في مكان يمكن اعتباره نائبًا له.
ومنذ أن علق حملته في نوفمبر/ تشرين الثاني، انضم بشكل وثيق إلى ترامب.
وتم تعيين سكوت في مجلس الشيوخ في عام 2013 من قبل حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية آنذاك نيكي هالي. واحتفظ بالمقعد في انتخابات خاصة عام 2014، وأُعيد انتخابه لولاية كاملة في عام 2016، وفاز بفترة ولاية ثانية كاملة في عام 2022.
وهو يتمتع بأحد سجلات التصويت الأكثر تحفظًا في الكونجرس، ونادرًا ما انفصل عن ترامب خلال رئاسة الأخير.
إليز ستيفانيك
كانت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إليز ستيفانيك، ذات يوم من المشككين في ترامب خلال حملة عام 2016، وفي الأيام الأولى لرئاسته.
وقد برزت منذ ذلك الحين كواحدة من أكثر المؤيدين المتحمسين للرئيس السابق في الكونغرس.
وقدمت ستيفانيك دفاعًا قويًا عن ترامب خلال محاكمة عزله عام 2019، مما جعلها "نجمة جمهورية"، كما قال الرئيس في ذلك الوقت.
وأعربت ستيفانيك علنًا عن رغبتها في أن تصبح نائبًا لترامب، أو في منصب وزاري إذا فاز.
بن كارسون
تحدى وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق بن كارسون ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في عام 2016. وبينما لم يؤيد كارسون ترامب على الفور، إلا أنه قدم دفاعًا قويًا عن الرجل الذي فاز في النهاية ليصبح رئيسا.
وقال كارسون، جراح الأعصاب المتقاعد، أثناء تعليق حملته الانتخابية: "الأشخاص الذين يعتقدون أن دونالد ترامب سيكون أسوأ شيء حدث على الإطلاق يرتكبون خطأً كبيراً حقاً بمحاولة إحباط إرادة الشعب".
وبمجرد انتخاب ترامب، رفض كارسون عرض الرئيس المنتخب آنذاك ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية. لكنه تولى في نهاية المطاف قيادة وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بأنه غير مؤهل لذلك.
ولا يتفق كارسون مع موقف ترامب بشأن قضية رئيسة واحدة: الإجهاض. وفي كتابه الجديد "الكفاح المحفوف بالمخاطر"، جادل كارسون لصالح تشريع "يضمن الحق في الحياة لجميع المواطنين الأمريكيين، بمن في ذلك أولئك الذين لا يزالون في الرحم".
وقال ترامب إنه لن يوقّع على قانون حظر الإجهاض الفيدرالي إذا عاد إلى منصبه.
بايرون دونالدز
النائب عن ولاية فلوريدا بايرون دونالدز هو من الموالين لترامب، وأحد أكثر بدائل الرئيس السابق ثقة. لقد صعد إلى الصدارة في عالم ترامب العام الماضي، عندما أيد ترامب على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وقد تلقى إشادة روتينية ودعمًا عامًا من الرئيس السابق.
لقد كان جزءًا من إطلاق مجموعة "الأمريكيون السود من أجل ترامب" التي تهدف إلى استهداف الناخبين السود، في الوقت الذي تسعى فيه حملة ترامب إلى كسب الناخبين من الكتلة الديمقراطية التقليدية.
وكان دونالدز واثقًا من أنه إذا تم اختياره نائبًا للرئيس ترامب، فسيكون قادرًا على تولي دور القائد الأعلى، إذا لزم الأمر، وقال إنه سيدعم ترامب كيفما يقرر.
نيكي هالي
كانت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي آخر معارضة لترامب بقيت في السباق الرئاسي للحزب الجمهوري، وحاولت خلال مسيرتها تمييز نفسها عن الرئيس السابق باعتبارها البديل الأفضل لاستقطاب الناخبين المعتدلين والمستقلين في الانتخابات العامة ضد بايدن.
وعندما سُئل عما إذا كان سيعتبر هالي نائبة له، قال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهها؛ لأنها بقيت لفترة طويلة في السباق".
وقالت هالي، التي عملت سفيرة لترامب لدى الأمم المتحدة، إنها لا تشعر "بالحاجة إلى الخنوع لترامب".
وحتى بعد تعليق حملتها، لم تؤيد الرئيس السابق على الفور، وحثته بدلاً من ذلك على "كسب" دعم الناخبين الذين دعموها. لكنها قالت في نهاية المطاف الشهر الماضي إنها ستصوّت لرئيسها السابق.
توم كوتون
أمضى سناتور أركنساس، توم كوتون، أشهرًا في استكشاف إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2024، لكنه قرر في نهاية المطاف بعد الانتخابات النصفية لعام 2022 أنه لن ينضمّ إلى السباق.
تم انتخابه للمرة الأولى لعضوية مجلس النواب الأمريكي في عام 2012، ثم لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2014، وقد أثبت المحارب القديم الذي شارك في حرب أفغانستان والعراق نفسه باعتباره من الصقور الأمنيين المحافظين.
وأعلن كوتون في وقت سابق من هذا العام أنه سيرشح نفسه لرئاسة المؤتمر الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو المنصب القيادي الثالث في قيادة الحزب الجمهوري.
ومع ذلك، فقد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن "أي وطني عظيم، إذا عرض عليه الرئيس فرصة لخدمة بلدنا، عليه أن يأخذ ذلك على محمل الجد".
لكنه قال إنه لم يتحدث مع ترامب أو حملته بشأن الدور "أو أي منصب في إدارته".
تولسي غابارد
ترشحت النائبة السابقة عن هاواي، تولسي غابارد، كمرشحة رئاسية ديمقراطية في عام 2020، لكنها تركت الحزب لتصبح مستقلة في عام 2022، زاعمة أن حزبها السابق "تحت السيطرة الكاملة لعصابة نخبوية من دعاة الحرب".
وتم انتخاب غابارد للمرة الأولى لعضوية الكونغرس في عام 2012؛ ما جعلها تدخل التاريخ كأول امرأة من ساموا الأمريكية في الكونغرس. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية. غادرت الكونغرس في عام 2021.
وباعتبارها عضوا في الكونغرس، صوتت على المادتين المتعلقتين بعزل ترامب في عام 2019.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت ثناءها ودفاعها عن الرئيس السابق، زاعمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في وقت سابق من هذا العام أن "النخبة الديمقراطية والمقربين يستخدمون نظامنا الإجرامي لمحاكمة ترامب وتقويض دعمه".