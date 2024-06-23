بورصة الأسماء.. من سيجتاز امتحان ترامب ليكون نائبا له؟

إليز ستيفانيك

كانت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إليز ستيفانيك، ذات يوم من المشككين في ترامب خلال حملة عام 2016، وفي الأيام الأولى لرئاسته.

وقد برزت منذ ذلك الحين كواحدة من أكثر المؤيدين المتحمسين للرئيس السابق في الكونغرس.

وقدمت ستيفانيك دفاعًا قويًا عن ترامب خلال محاكمة عزله عام 2019، مما جعلها "نجمة جمهورية"، كما قال الرئيس في ذلك الوقت.

وأعربت ستيفانيك علنًا عن رغبتها في أن تصبح نائبًا لترامب، أو في منصب وزاري إذا فاز.

بن كارسون

تحدى وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق بن كارسون ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في عام 2016. وبينما لم يؤيد كارسون ترامب على الفور، إلا أنه قدم دفاعًا قويًا عن الرجل الذي فاز في النهاية ليصبح رئيسا.

وقال كارسون، جراح الأعصاب المتقاعد، أثناء تعليق حملته الانتخابية: "الأشخاص الذين يعتقدون أن دونالد ترامب سيكون أسوأ شيء حدث على الإطلاق يرتكبون خطأً كبيراً حقاً بمحاولة إحباط إرادة الشعب".

وبمجرد انتخاب ترامب، رفض كارسون عرض الرئيس المنتخب آنذاك ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية. لكنه تولى في نهاية المطاف قيادة وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بأنه غير مؤهل لذلك.

ولا يتفق كارسون مع موقف ترامب بشأن قضية رئيسة واحدة: الإجهاض. وفي كتابه الجديد "الكفاح المحفوف بالمخاطر"، جادل كارسون لصالح تشريع "يضمن الحق في الحياة لجميع المواطنين الأمريكيين، بمن في ذلك أولئك الذين لا يزالون في الرحم".

وقال ترامب إنه لن يوقّع على قانون حظر الإجهاض الفيدرالي إذا عاد إلى منصبه.

بايرون دونالدز

النائب عن ولاية فلوريدا بايرون دونالدز هو من الموالين لترامب، وأحد أكثر بدائل الرئيس السابق ثقة. لقد صعد إلى الصدارة في عالم ترامب العام الماضي، عندما أيد ترامب على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وقد تلقى إشادة روتينية ودعمًا عامًا من الرئيس السابق.

لقد كان جزءًا من إطلاق مجموعة "الأمريكيون السود من أجل ترامب" التي تهدف إلى استهداف الناخبين السود، في الوقت الذي تسعى فيه حملة ترامب إلى كسب الناخبين من الكتلة الديمقراطية التقليدية.

وكان دونالدز واثقًا من أنه إذا تم اختياره نائبًا للرئيس ترامب، فسيكون قادرًا على تولي دور القائد الأعلى، إذا لزم الأمر، وقال إنه سيدعم ترامب كيفما يقرر.