يصفونها بالمسرحية.. تزايد دعوات الناشطين لمقاطعة الانتخابات في إيران

وجاء في هذا البيان أنه خلال الـ 45 عامًا الماضية، حاول الشعب الإيراني بصبر عدة مرات إحداث تغيير في الطبيعة الخبيثة للجمهورية الإسلامية من خلال الاحتجاجات السلمية والأنشطة الثقافية، وأحيانًا حتى من خلال المشاركة في الانتخابات من أجل أن يعيشوا حياة كريمة، ومع ذلك، كان رد النظام الرجعي لإيران دائمًا هو القمع والمذابح.

وأضافت تلك العائلات: "إن الذين سكبوا بالأمس رصاصهم في قلوب أبناء إيران، اليوم بوجه حزين، يدعوننا للاختيار بين الجلاد والمستهزئ و... يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الشعب".

كما وصفت منظمة أمهات كردستان إيران، الانتخابات الرئاسية في إيران بـ"المسرحية"، في بيان، في إشارة إلى إعدام وإطلاق النار على متظاهرين شباب في الشوارع خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى حزن "آلاف العائلات".

وكتب أنه "عشية الانتخابات الصورية، يتحدث مرشحو الحكومة، وهم أنفسهم مسؤولون ومتواطئون في هذه الجرائم، عن الحرية وتحسين الوضع الحالي"، كما أكدت هؤلاء الأمهات أنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى محاكمة قتلة أبنائهن.

وكتب الناشط أصغر سبهري، شقيق فاطمة سبهري، على منصة إكس، أن شقيقته وصفت الانتخابات بـ"بالمسرحية الواضحة"، وقالت لمسؤولي الجمهورية الإسلامية: "أنتم أعتى حكام قرون التاريخ.. أنتم هم المديرون الأكثر افتقارًا إلى الكفاءة في أي بلد، وهي مسؤولية لن نسندها إليكم".