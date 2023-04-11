قرار غربي محتمل بتسليم كييف مقاتلات "قبل الصيف"

أعلن وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الثلاثاء، بعد تسليم كييف طائرات "ميغ-29" بولندية وسلوفاكية، أن القرار الغربي بشأن احتمال تقديم مقاتلات لأوكرانيا ممكن "قبل الصيف".

وقال الوزير ترويلس لوند بولسن خلال زيارة لأوكرانيا، إن المباحثات تستغرق وقتا لأنه يتعين على الدول العمل معا، لكن القرار لا يزال قابلا للتطبيق "على المدى القصير".

ونقلت عدة وسائل إعلام دنماركية عن الوزير قوله إن "الدنمارك لن تفعل ذلك بمفردها". وأضاف: "سيتعين علينا القيام بذلك مع عدة دول. كما سيتعين علينا إجراء حوار مع الأمريكيين حول هذا الموضوع".

وقال الوزير - بالوكالة بسبب إجازة مرضية لوزير الدفاع - "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى قرار على المدى القصير"، مشيرا إلى احتمال القيام بذلك قبل العطلة الصيفية.

بدأت سلوفاكيا وبولندا تسليم كييف طائرات ميغ-29 السوفياتية الصنع، أواخر آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل على التوالي.

قالت وارسو إنها مستعدة للتبرع بكل مقاتلاتها، أي نحو ثلاثين طائرة.

لكن لم يتم تسليم كييف بعد أي طائرة غربية حديثة كما تطالب، حتى لو أظهرت العديد من الدول الغربية انفتاحا لذلك.

لدى الدنمارك أسطول من 43 طائرة من طراز أف-16، منها ثلاثون عملانية. يتم حاليا الاستعاضة عن هذه الطائرات الأمريكية بـ27 طائرة أف-35.