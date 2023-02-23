المعارضة التركية تعزّي الأسد في ضحايا الزلزال

وقال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: "ما تظهره هذه الكارثة مرة أخرى، والألم الذي عانيناه، هو أننا شركاء وجيران في حزننا، نشعر معا بالألم المشترك لشعوبنا".

وأضاف: "لذلك أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ لكم ولشعبكم وأتمنى ألا نشارك أحزاننا بل آمالنا في المستقبل".

ولم يكن هناك اتصال منتظم بين المعارضة التركية الرئيسية والأسد، لكن قليجدار أوغلو حث أردوغان على "عدم خوض معركة" مع سوريا، ودعا مسؤولو حزب الشعب الجمهوري الحكومة إلى فتح حوار مع دمشق.

وبعد تقديم الدعم العسكري والسياسي للمعارضة السورية التي تقاتل الأسد لأكثر من عقد، وإرسال قوات تركية إلى مساحات شاسعة من شمال سوريا، قال أردوغان في أوائل يناير كانون الثاني إنه قد يلتقي الرئيس السوري.

واجتمع وزيرا دفاع البلدين أواخر العام الماضي لإجراء محادثات هي الأعلى مستوى بين الخصمين منذ بدء الحرب السورية في 2011.