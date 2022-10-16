بايدن: خطة تراس الاقتصادية كانت خطأ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، خطأ.

وأضاف في ولاية أوريجون "لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس.

وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء بعدم خفض الإنفاق العام مع تمسكها بالميزانية المصغرة التي تضمنت خفض الضرائب وعُرضت الشهر الماضي وأحدثت اضطرابات في السوق البريطانية.

وقالت تراس في أول ظهور لها أمام البرلمان منذ 23 أيلول/سبتمبر لدى عرض الخطة المثيرة للجدل إنها ملتزمة "تماما" بما تعهدت به خلال حملتها لتولي قيادة حزب المحافظين بالحفاظ على الإنفاق الحالي.

وأمام خوف أسواق العملات والسندات والأسواق الأخرى من الاقتراض الإضافي لتعويض التخفيضات الضريبية، نمت المخاوف من أن تلجأ تراس إلى خفض ميزانيات الإدارات الحكومية وتعود إلى سياسة التقشف غير الشعبية التي سادت قبل عقد.

لكن تراس أصرت على أن هذا لن يحدث، وقالت للنواب خلال جلسة "أسئلة إلى رئيس الوزراء" الثانية لها في مجلس العموم: "ما سنحرص عليه هو أن ينخفض الدين على المدى المتوسط"، وأضافت: "لن نفعل ذلك عبر خفض الإنفاق العام ولكن بإنفاق المال العام بشكل جيد"، وقالت إن سياساتها "ستحمي اقتصادنا".

كما أصرت تراس على أن حزمتها الاقتصادية المثيرة للجدل التي أعلنها وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وتتضمن خفض العديد من الضرائب المختلفة ستؤدي إلى "نمو أعلى وتضخم أقل".

لكن التأثير الأولي لتلك الخطة كان سلبيا على مختلف الأصعدة إذ انخفض الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، في حين تصاعدت فوائد الاقتراض الحكومية والرهن العقاري.