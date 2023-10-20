الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل مرتبط بهجوم بروكسل

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على رجل في نانت، مرتبط بالتحقيق الذي فتح في بلجيكا إثر الاعتداء الذي أسفر عن مقتل سويديَّين الاثنين في بروكسل.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف، أن المحققين البلجيكيين يسعون لمعرفة ما إذا كان منفذ الاعتداء عبد السلام لسود الذي قتلته الشرطة البلجيكية الثلاثاء، على اتصال مع متطرفين آخرين في دول أوروبية.

وأوضح أحد المصادر الجمعة أن الرجل الذي أوقف في نانت تلقى فيديو تبني لسود للاعتداء قبل وقوعه الاثنين قرابة الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وست فرانس" الفرنسية، فيما لم تكشف هوية الموقوف، فيما ذكرت الصحيفة الفرنسية أنه تونسي مثل لسود.