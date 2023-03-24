ريشي سوناك يثير مسألة إصلاح القضاء مع نتنياهو

أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قضية الإصلاح القضائي الذي يجريه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال اجتماعهما في لندن اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم مكتب سوناك في بيان: "شدد رئيس الوزراء على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية التي تقوم عليها علاقتنا، بما في ذلك الإصلاحات القضائية المقترحة في إسرائيل".

وأشار إلى أن "سوناك عبر خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن تضامنه مع إسرائيل في مواجهة الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة"، وفق نص البيان.