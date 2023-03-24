ريشي سوناك يثير مسألة إصلاح القضاء مع نتنياهو
أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قضية الإصلاح القضائي الذي يجريه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال اجتماعهما في لندن اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم مكتب سوناك في بيان: "شدد رئيس الوزراء على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية التي تقوم عليها علاقتنا، بما في ذلك الإصلاحات القضائية المقترحة في إسرائيل".
وأشار إلى أن "سوناك عبر خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن تضامنه مع إسرائيل في مواجهة الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة"، وفق نص البيان.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني في اللقاء عن المخاوف الدولية حيال التوترات المتزايدة في الضفة الغربية وخطر تقويض حل الدولتين.
ووفق مكتب سوناك، بحث الجانبان "تحديات الأمن والدفاع المشتركة بما في ذلك المخاوف بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار".
وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن "إسرائيل شريك دولي بالغ الأهمية للمملكة المتحدة".