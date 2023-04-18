الصين تبدي استعدادها لتسهيل محادثات سلام في الشرق الأوسط

أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، في محادثات هاتفية منفصلة، بأن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات سلام، وفق ما نقلت عنه وكالة شينخوا الصينية الرسمية.

وتأتي المحادثات الهاتفية لوزير الخارجية الصيني تشين غانغ مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني في خضم مساعٍ تبذلها الصين لترسيخ حضورها في المنطقة والاضطلاع بدور الوسيط الإقليمي.

وأفادت شينخوا في ملخّص للمحادثات الهاتفية التي أجراها الوزير الصيني مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بأن تشين شجّع على "اتّخاذ خطوات لاستئناف محادثات السلام"، مشيراً إلى أن "الصين مستعدة لتسهيل هذا الأمر".