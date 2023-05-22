مسؤول روسي: محطة زابوريجيا تحولت لوضع الاستعداد

قال مسؤول عيّنته روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا في أوكرانيا الاثنين، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحولت لوضع الاستعداد وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ.

وأضاف فلاديمير روجوف أن المحطة انفصلت "بالكامل" عن أي إمداد خارجي بالكهرباء بعد أن فصلت أوكرانيا خط الطاقة الكهربائية الذي تسيطر عليه.

وقال أناتولي كورتيف أمين مجلس مدينة زابوريجيا في أوكرانيا، إن العمل جار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين لإعادة الطاقة الكهربائية للمدينة.

وتابع قائلًا ،عبر تطبيق تيليغرام للتراسل، إن الطاقة الكهربائية "انقطعت جزئيًّا في زابوريجيا بسبب وضع طارئ في إحدى منشآت الطاقة".