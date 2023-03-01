روسيا تزوّد الوحدات المتطوعة في حرب أوكرانيا بالأسلحة والتقنية

ومن أهم الوحدات المتطوعة في القتال بأوكرانيا، شركة "فاغنر" العسكرية.

والأسبوع الماضي، شهدت علاقة رئيس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين مع قيادة الجيش الروسي توتراً كبيراً، بعد أن اتهم هيئة الأركان العامة في بلاده بـ"الخيانة" برفضها، على حد قوله، تسليم معدات عسكرية لعناصره الذين هم في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.

وقال بريغوجين، في تسجيل صوتي نشره على "تيليغرام"، إن "رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر العشوائية ويطلبان ليس فقط عدم تسليم الذخيرة لمجموعة فاغنر، ولكن أيضاً عدم مساعدتها في مجال النقل الجوي".

وأضاف: "هناك مواجهة مباشرة، هي محاولة لتدمير فاغنر، وترقى إلى خيانة للوطن، في حين تقاتل فاغنر من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم"، بحسب تعبيره.