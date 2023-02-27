زيلينسكي يقيل قائدًا عسكريًا كبيرًا دون إبداء الأسباب

وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لأوكرانيا، التي تخوض معارك في منطقة دونباس.

وكان زيلينسكي قد ذكر موسكاليوف بالاسم في خطابه اليومي يوم الجمعة عندما أشار لقادة عسكريين تحدث إليهم. وكان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس آذار 2022، أي بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا.

ولم يذكر حساب القوات المشتركة على فيسبوك أو حسابها على تويتر شيئا عن الإقالة.