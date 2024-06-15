تعرف على أبرز قضايا وتوصيات قمة مجموعة السبع (إنفوغراف)

أنهى قادة مجموعة السبع اليوم قمتهم المثقلة بالأزمات، بإعلان الاتفاق على تقديم قرض لأوكرانيا والتزامهم دعم كييف في حربها مع روسيا، فضلا عن تأييد المقترح الأمريكي للتهدئة في غزة.

ولم تخلُ قمة السبع الكبار من خلافات بخصوص عدد من القضايا، بما فيها الملف الأوكراني، فبينما أبدت فرنسا وبريطانيا انفتاحهما على إرسال مدربين ومستشارين عسكريين إلى كييف، ترفض ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا هذه الخطوة بشدة.

لكن قادة المجموعة تعهدوا بتوفير الدعم لأوكرانيا "طالما لزم الأمر"، وفق مشروع البيان الختامي للقمة، واتفقوا على منح قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار.

وأكد قادة مجموعة السبع أيضا "التزامهم الراسخ بحل الدولتين، وفقًا للمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية"، وأعلنوا تأييدهم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.