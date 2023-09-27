"التزامًا بقانون الحياد".. سويسرا تعيد بيع دبابات "ليوبارد 2" إلى ألمانيا
رحَّبت ألمانيا بقرار سويسرا، فتح المجال لإعادة بيع بعض دباباتها من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى برلين، الذي جاء التزامًا من بيرن "بقانون الحياد".
وتأتي الخطوة، للمساهمة في إعادة بناء المخزون الذي استنزفه تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وكانت ألمانيا طلبت من سويسرا في شباط/فبراير إعادة بيع بعضٍ من 96 دبابة من طراز "ليوبارد 2" بمخازنها إلى شركة راينميتال الدفاعية الألمانية.
وامتثالًا لقوانين سويسرا الحيادية، أكدت برلين لبيرن أن هذه المعدات العسكرية لن يتم إرسالها إلى كييف بل ستظل في حيازة ألمانيا أو حلف شمال الأطلسي أو دولة حليفة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال مايكل فلوجر، سفير ألمانيا لدى سويسرا، للتلفزيون السويسري "سعداء للغاية وممتنون لهذا القرار. نحتاج لهذه الدبابات، إذ ستسد فجوات لدينا ولدى شركائنا الأوروبيين".
وجاء تصريح فلوجر بعد موافقة البرلمان السويسري الثلاثاء، على وقف تشغيل 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، تمهيدا لإعادة بيعها إلى ألمانيا.
وعلى الحكومة السويسرية الآن أن تدعم رسميًّا تصدير دبابات "ليوبارد 2" إلى ألمانيا.
ومن المتوقع أن يصبح ذلك إجراءً روتينيًّا بعد أن قالت وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد إن "تصدير الدبابات إلى ألمانيا يأتي التزامًا بقانون الحياد الذي تنتهجه بلادها كما إنه في صالح بيرن".