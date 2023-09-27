"التزامًا بقانون الحياد".. سويسرا تعيد بيع دبابات "ليوبارد 2" إلى ألمانيا

رحَّبت ألمانيا بقرار سويسرا، فتح المجال لإعادة بيع بعض دباباتها من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى برلين، الذي جاء التزامًا من بيرن "بقانون الحياد".

وتأتي الخطوة، للمساهمة في إعادة بناء المخزون الذي استنزفه تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وكانت ألمانيا طلبت من سويسرا في شباط/فبراير إعادة بيع بعضٍ من 96 دبابة من طراز "ليوبارد 2" بمخازنها إلى شركة راينميتال الدفاعية الألمانية.

وامتثالًا لقوانين سويسرا الحيادية، أكدت برلين لبيرن أن هذه المعدات العسكرية لن يتم إرسالها إلى كييف بل ستظل في حيازة ألمانيا أو حلف شمال الأطلسي أو دولة حليفة عضو في الاتحاد الأوروبي.