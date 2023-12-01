بوتين يصدر مرسوما لزيادة عدد الجيش الروسي بنسبة 15%

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الجمعة، لزيادة عديد القوات العسكرية بنسبة 15%، في خطوة قال الجيش إنها ترجع إلى "تهديدات" مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا.

وجاء في بيان الجيش أن "الزيادة في القوة الدائمة للجيش ترجع إلى التهديدات المتزايدة لبلادنا والمرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة، والتوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي يتقدم "في كل الاتجاهات" في أوكرانيا، فيما تشدد قوات موسكو الضغط على الجبهة الشرقية.