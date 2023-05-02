روسيا تجلي أكثر من 200 شخص من السودان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم، ورعايا دول رابطة الدول المستقلة والدول الصديقة من السودان.

ووفقاً لبيان الوزارة: "بقرار من رئيس روسيا الاتحادية، قامت وزارة الدفاع الروسية بإجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم من مواطني روسيا من جمهورية السودان، كما تم إجلاء رعايا دول رابطة الدول المستقلة وعدد من رعايا الدول الأجنبية الصديقة الذين طلبوا المساعدة في عودتهم إلى أوطانهم".

وأكدت وزارة الدفاع، أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية تشارك في إجلاء المواطنين، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأوضحت الوزارة، شاركت أربع طائرات من طراز "إليوشن إي أل-76" التابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجوية الروسية، في نقل أكثر من 200 شخص من جمهورية السودان إلى روسيا، بالإضافة إلى مرافقيهم من الأشخاص والأمتعة.

كما أفاد مصدر مطلع في العاصمة السودانية الخرطوم، بإجلاء 203 أشخاص من قبل السفارة الروسية. ووفقا له، فإن الطائرات التي كانت تقلهم قد أقلعت بالفعل إلى القاهرة، وبعد إعادة التزود بالوقود استمرت في طريقها إلى موسكو.