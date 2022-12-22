"خطأ فني".. استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين للحرب

وقالت الصحيفة العبرية، إنه "وفي منتصف الليل تلقى آلاف جنود الاحتياط عن طريق الخطأ مكالمات من الجيش الإسرائيلي تستدعيهم للخدمة العسكرية"، مشيرة إلى أن الفحص الأولي أظهر وجود خلل فني في الجهاز الآلي الخاص بالاتصال بالجنود.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الاتصالات التي وصلت لجنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي من جهاز الاتصال الآلي استمرت لساعات طويلة، حتى صباح اليوم الخميس".

وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا في الحادث، كما أكد أن جنود الاحتياط غير مطالبين بالالتحاق بوحداتهم العسكرية".