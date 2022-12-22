"خطأ فني".. استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين للحرب
تسبب خلل فني وقع الليلة الماضية، في استدعاء آلاف الجنود الاحتياط من الجيش الإسرائيلي للحرب، إثر تلقيهم استدعاء للجيش عبر اتصالات هاتفية آلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه "وفي منتصف الليل تلقى آلاف جنود الاحتياط عن طريق الخطأ مكالمات من الجيش الإسرائيلي تستدعيهم للخدمة العسكرية"، مشيرة إلى أن الفحص الأولي أظهر وجود خلل فني في الجهاز الآلي الخاص بالاتصال بالجنود.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الاتصالات التي وصلت لجنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي من جهاز الاتصال الآلي استمرت لساعات طويلة، حتى صباح اليوم الخميس".
وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا في الحادث، كما أكد أن جنود الاحتياط غير مطالبين بالالتحاق بوحداتهم العسكرية".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نتيجة لخلل في نظام الاتصال، تم إجراء مكالمات مع جنود الاحتياط خلال الليل"، متابعًا "لقد تم الاهتمام بالمشكلة ولا يوجد خوف من أي أضرار جانبية".
وبيَّنت الصحيفة، أنه وفي الأسابيع الأخيرة تم تنشيط الآلاف من جنود الاحتياط للقيام بتدريبات واسعة، مشيرة إلى أن "عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط اشتكَوْا من عبء العمل غير المعتادين عليه".