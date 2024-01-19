روسيا تستدعي سفير فرنسا لدورها "المتزايد" في أوكرانيا

استدعت روسيا اليوم الجمعة، السفير الفرنسي لدى موسكو وأصدرت شكوى رسمية بشأن "دور فرنسا المتزايد" في النزاع في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان موسكو، أنها قتلت مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في غارة على بلدة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

ولم تقدم روسيا أدلة على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه "في 19 يناير/كانون الثاني استدعي السفير الفرنسي بي. ليفي إلى وزارة الخارجية الروسية وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا".