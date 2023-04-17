استطلاع: غانتس يزداد قوة على حساب نتنياهو

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنه لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، سوف يحصل "المعسكر الرسمي" على 28 مقعدا، مقارنة بـ 24 مقعدًا فقط لليكود، وسيصبح حزب "يوجد مستقبل"، ثالث أكبر حزب بـ 20 مقعدًا.

ووفق الاستطلاع، سوف يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 63 مقعدا، فيما سيحصل معسكره على 52 مقعدا.

وجاء في الاستطلاع أن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة إيتمار بن غفير، سوف يحصل على 11 مقعدا، ويحصل "شاس" على 10 مقاعد، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراة".

وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، أن أحزاب "يسرائيل بيتينو"، والجبهة والعربية للتغيير، و"ميرتس"، والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، سوف يحصلون على 5 مقاعد، وحزب "العمل" على 2.6 من الأصوات، في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي، على 2.8% منها، ويقترب من نسبة الحسم، علما بأن استطلاعات رأي أخرى، أكدت حصوله على أربعة مقاعد.