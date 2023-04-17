استطلاع: غانتس يزداد قوة على حساب نتنياهو
أظهر استطلاع رأي، تعاظم قوة حزب "المعسكر الرسمي" بزعامة بيني غانتس، على حساب حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، وأنه هو المناسب لرئاسة الوزراء.
وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنه لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، سوف يحصل "المعسكر الرسمي" على 28 مقعدا، مقارنة بـ 24 مقعدًا فقط لليكود، وسيصبح حزب "يوجد مستقبل"، ثالث أكبر حزب بـ 20 مقعدًا.
ووفق الاستطلاع، سوف يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 63 مقعدا، فيما سيحصل معسكره على 52 مقعدا.
وجاء في الاستطلاع أن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة إيتمار بن غفير، سوف يحصل على 11 مقعدا، ويحصل "شاس" على 10 مقاعد، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراة".
وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، أن أحزاب "يسرائيل بيتينو"، والجبهة والعربية للتغيير، و"ميرتس"، والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، سوف يحصلون على 5 مقاعد، وحزب "العمل" على 2.6 من الأصوات، في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي، على 2.8% منها، ويقترب من نسبة الحسم، علما بأن استطلاعات رأي أخرى، أكدت حصوله على أربعة مقاعد.
ورأى المستطلعة آراؤهم أن الشخص الذي يرونه الأفضل لتولي منصب رئيس الحكومة، هو بيني غانتس، ليتفوق بذلك على نتنياهو، ويحصل على 39% من الأصوات، مقابل 34% لنتنياهو، فيما قال 22% من المشاركين في الاستطلاع إن كليهما لا يصلح لأن يتولى المنصب، بينما قال 5% إنهم لا يعرفون الإجابة.
أما بخصوص المنافسة على المنصب بين نتنياهو، ورئيس المعارضة يائير لابيد، فقد تفوق الأول بنسبة 38%، مقابل 31% للثاني.
وقال 26% من المشاركين إنهما غير مناسبين لتولي المنصب. وذكر 5% أن ليس لديهم إجابة على ذلك.
وأُجري استطلاع القناة 12 بوساطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، عبر الإنترنت والهاتف كذلك.