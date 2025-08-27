الكرملين: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا "سلبية"

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تتفق مع المقترحات الأوروبية الخاصة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشددًا على أن أي نشر لقوات أوروبية داخل الأراضي الأوكرانية سيكون "أمرًا سلبيًا للغاية".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح للصحافيين، إن موسكو لم تحدد حتى الآن موعدًا لأي مفاوضات مع أوكرانيا، مضيفًا أن "أي لقاء محتمل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يُحضَّر له جيدًا مسبقًا".

وأشار بيسكوف إلى أن معارضة روسيا لوجود أي قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية كانت من بين الأسباب الرئيسة لاندلاع الحرب، مؤكدًا أن الجيش الروسي "لا يستهدف سوى المواقع العسكرية في أوكرانيا".

ودعا زيلينسكي الأحد، في عيد استقلال بلاده، إلى نشر قوات أجنبية في البلاد بعد انتهاء الحرب، وهو ما تعارضه موسكو باستمرار.

وتراجعت الآمال في السلام بعد أن استبعدت روسيا، الجمعة، عقد قمة في الوقت الحاضر مع كييف، عقب جهود بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق ذلك.