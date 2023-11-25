لماذا تتجه أمريكا وألمانيا للحد من شحنات الأسلحة لأوكرانيا؟

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الولايات المتحدة وألمانيا تجريان محادثات للحد من شحنات الأسلحة إلى كييف.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة التي يُنظر إليها على أنها إشارة إلى أن الصراع أصبح الآن "مجمدًا"، تهدف إلى دفع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نحو طاولة المفاوضات، ما يشير إلى تحول في الإستراتيجية من التصعيد العسكري.

وأوضحت أنه على الرغم من وصول الدبابات القتالية الغربية الحديثة من حين لآخر، بما في ذلك الدبابات الألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2، فإن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف كان يناضل من أجل اكتساب مزايا إقليمية كبيرة.

ولفتت إلى أن عدم إحراز اي تقدم في أوكرانيا أثار مخاوف بين داعميها الرئيسين، الولايات المتحدة وألمانيا، من أن الحرب قد تتطور إلى صراع طويل الأمد واستنزافي.

فيما أكدت تغريدة حديثة من بعثة الولايات المتحدة لدى الناتو استمرار الدعم لأوكرانيا، مشددة على هدف وضعها بقوة على طاولة المفاوضات عندما تبدأ المحادثات.

وبينما تصر الولايات المتحدة على أن معركة أوكرانيا ضد روسيا "يمكن كسبها"، تنشأ تكهنات بشأن رغبة أنصار كييف في وقف الصراع بسبب إجهاد الحرب، والمخاوف الاقتصادية، والمخاوف بشأن استنزاف المخزونات العسكرية.

يشار إلى أن فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالموعد النهائي الذي حدده، في شهر مارس، لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة وصاروخ، فضلاً عن رفض ألمانيا تزويد كييف بصاروخ توروس الشبح، كانا سببًا في إعادة توجيه الانتباه نحو الحلول الدبلوماسية.

بدورها، ذكرت صحيفة "بيلد رؤى" نقلاً عن مصدر حكومي ألماني، أن الهدف هو وضع أوكرانيا في موقع إستراتيجي لإجراء مفاوضات بشأن السيادة والسلامة الإقليمية.

وتحدث المصدر عن المشاورات بين البيت الأبيض والمستشارية الألمانية، مشددًا على أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يجب أن يعترف بالحاجة إلى المفاوضات بشكل مستقل، لافتًا إلى أن البديل المقترح هو "صراع مجمّد" دون اتفاق متبادل بين الأطراف المتصارعة.

ومع ذلك، دحض كل من البيت الأبيض، والحكومة الألمانية، مزاعم تغيير دعمهما لأوكرانيا.

من جانبها، أكدت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، التزام الرئيس بايدن بتزويد أوكرانيا بالدعم اللازم في ساحة المعركة.

كما شددت الحكومة الألمانية على وقوفها إلى جانب أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي، مشيرة إلى التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين.

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من هذه الضمانات، فإن أصواتًا من داخل ألمانيا، مثل خبير السياسة الأمنية روديريش كيسفيتر، تثير الشكوك بأن شحنات الأسلحة محدودة عمدًا، ما يترك أوكرانيا للدفاع عن منطقة محدودة.

وختمت الصحيفة أن الديناميكيات المعقدة المحيطة بالصراع في أوكرانيا تسلط الضوء على تحديات الموازنة بين الدعم العسكري والمبادرات الدبلوماسية سعيًا لتحقيق سلام دائم وعادل.

المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية