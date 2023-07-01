ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده التاريخي في العبودية

اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر، السبت، عن تورط بلاده التاريخي في العبودية وما ترتب عليها من آثار حتى اليوم.

وأدلى الملك بهذا التصريح في أمستردام في الذكرى 160 للإلغاء القانوني للعبودية في هولندا، بما يشمل المستعمرات السابقة في منطقة البحر الكاريبي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال: "أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم. اليوم أنا أعتذر شخصيا".