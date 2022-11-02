في ظل استياء دولي.. كيف سيصبح "بن غفير" شوكة في حلق نتنياهو؟



مع اقتراب زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، من العودة إلى منصب رئيس الوزراء، تتجه الأنظار حاليا إلى المرحلة التالية، التي يفترض أن تشهد تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأظهر فرز 97% من الأصوات، وفقا لوسائل الإعلام العبرية، حصول "الليكود" على 31 مقعدا، في مقابل 24 لصالح حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد.

وتظهر النتائج (غير رسمية) اقتراب كتلة اليمين – الحريديم، التي يتزعمها نتنياهو، من الحصول على 65 مقعدا، وهو عدد المقاعد الذي سيُمكن نتنياهو من تشكيل حكومة مستقرة، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات، إلا أن تشكيل هذه الحكومة لن يكون بهذه السهولة.

وتعد قائمة "الصهيونية الدينية"، حليفة نتنياهو، بزعامة بتسلئيل سموتريتش، والمتحالفة مع "عوتسما يهوديت" بزعامة الناشط المتطرف إيتمار بن غفير، صاحبة الإنجاز الأكبر في هذه الانتخابات؛ إذ حصلت حتى الآن على 14 مقعدا، لتعيد إلى المشهد تنامي نفوذ التيار القومي، برؤيته الصهيونية الدينية، القائمة على نظرية "دولة إسرائيل الكبرى"، وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة.

أمَّا الأحزاب الحريدية، المتشددة دينيا، وحليفة نتنياهو، فقد حصدت مجتمعة 20 مقعدا، كالتالي: قائمة "شاس" ممثلة الحريديم الشرقيين، برئاسة آرييه درعي، 12 مقعدا، مقابل 8 مقاعد لصالح "يهدوت هاتوره"، التي تمثل الحريديم الأشكناز.

معضلة بن غفير

وتتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى تحقق سيناريو منح بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، والتي يصر على توليها، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، التي قد تدفع نتنياهو لإعادة النظر في منحه مثل هذه الحقيبة الحساسة.

ويفتح صعود قوة التيار القومي وأتباع الصهيونية الدينية، ممثلة في تحالف سموتريتش – بن غفير، الباب حديث عن صورة حكومة إسرائيل المقبلة، سواء محليا أو دوليا.

ويجذب الأنظار أيضا إلى مدى استعداد نتنياهو للتضحية بصورة إسرائيل دوليا مقابل تشكيل حكومته السادسة في تاريخ مشواره السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد نأى بنفسه، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن الظهور على المنصة نفسها مع بن غفير، خلال فعاليات ميدانية في بلدة "حاباد".

وطلب المنظمون وقتها من زعيم "عوتسما يهوديت" النزول من المنصة لإفساح المجال لنتنياهو، وكل ذلك يفسر مدى تعقيد الأزمة التي يواجهها نتنياهو حاليا.

ويشكل إصرار بن غفير على تولي حقيبة الأمن الداخلي أزمة كبيرة بالنسبة لنتنياهو، ما يفتح الباب أمام سيناريو آخر غير مستبعد، وهو اضطرار نتنياهو للتخلي عن الشراكة معه مقابل ضم حزب آخر.

علاقات إسرائيل الخارجية

يشار إلى أن رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، قد حذر نتنياهو، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من ضم بن غفير لأي حكومة يمينية قد يشكلها عقب الانتخابات.

ولفت السيناتور الديمقراطي إلى أن "ضم المتطرف اليميني بن غفير في حكومة مستقبلية سيحمل عواقب سلبية على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

وكشف مسؤول حزب "الليكود"، داني دانون، سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، قبل يومين، وفق القناة السابعة، أن الحزب يواجه انتقادات دولية كبيرة بفعل تصريحات بن غفير، مستبعدا منح الأخير حقيبة الأمن الداخلي، ومشيرا إلى أن الأمور قد تتغير.

وأكد دانون أنه تحدث الأسبوع الماضي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين بادروا بالحديث عن تداعيات ستنجم عن تشكيل حكومة تضم بن غفير، لافتا إلى أنه أجاب بأنه لا ينبغي التدخل في المسيرة الديمقراطية، وأنه لا ينبغي عليهم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

غانتس الحل؟

ورأى مراقبون إسرائيليون، في وقت سابق، وفق موقع "كيباه" الإخباري العبري، ألا يكون سيناريو تشكيل الحكومة المقبلة مقتصرا على الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو.

وقال المراقبون إن "نتنياهو قد يعمد إلى ضم أحزاب أخرى من خارج الكتلة، لا سيما "المعسكر الرسمي" بزعامة وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس".

وذهب الموقع إلى أن السيناريو الأبرز يبقى قيام نتنياهو بتشكيل ائتلاف يميني يضم الأحزاب الحريدية، دون حدوث مفاجآت، حيث يمكن للأحزاب الأربعة المتحالفة مع نتنياهو، أي "الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت"، و"شاس"، و"يهدوت هاتوراه" تشكيل ائتلاف مستقر وتنفيذ الوعود التي قطعها نتنياهو على نفسه خلال الحملات الانتخابية.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت، الأربعاء، إلى أن مصادر في حزب "الليكود" تتحدث عن نزعة داخل الحزب بعدم قبول شروط بن غفير، وقدرت أن نتنياهو سيضطر لمنحه تلك الحقيبة الحساسة فقط، في حالة عدم دخوله في مفاوضات مع أي من الأحزاب من خارج الكتلة.

وفي عودة لموقع "كيباه"، فقد أكد أن تمسك بن غفير بموقفه، واحتمال رفض "الليكود" سيعني البحث عن بديل عاجل، يتمثل في إرسال مقترح لغانتس "12 مقعدا" للانضمام للائتلاف، بحيث يتغلب نتنياهو على شروط بن غفير والانتقادات الخارجية والداخلية لوجوده في الحكومة، دون أن يبقى رهينة في يده.

ولم يستبعد مراقبون حدوث انفصال جديد بين بن غفير وبين شريكه سموتريتش، على غرار ما حدث في تموز/ يوليو الماضي، عقب إعلان الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ومن ثم سيبقى الأخير داخل الائتلاف، ويخرج منه غفير، لينضم غانتس، مقابل تحقيق جانب من مطالبه، وعدم جلوسه على مقاعد المعارضة.

يشار إلى أن نتنياهو كان قد ذكر في الأيام الأخيرة أن بن غفير يمكن أن يصبح وزيرا في حكومته حال تم تكليفه بتشكيل الحكومة عقب الانتخابات، لكنه ذكر أن الحقائب الحساسة ستبقى في عهدة "الليكود".