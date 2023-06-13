الهند تنفي التهديد بإغلاق تويتر

رفضت الحكومة الهندية اتهامات طالتها بالتهديد بحجب منصة "تويتر" في البلاد، ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات، وفق "رويترز".

ووصفت تصريحات جاك دورسي المؤسس المشارك في منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، بأنها "كذِبٌ بيّن".

وكان دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" في 2021، قال أمس الاثنين إن الهند هدَّدت بإغلاق الشركة وملاحقة موظفيها إذا لم تمتثل لطلبات السلطات بإزالة منشورات وتقييد حسابات تنتقد الحكومة، بسبب احتجاجات المزارعين في عامي 2020 و2021.

وأضاف في مقابلته مع برنامج "بريكينج بوينتس" الإخباري في "يوتيوب": تجلى ذلك بطرق مثل "سنغلق تويتر في الهند". وهي سوق كبيرة جدًّا بالنسبة لنا، و"سنداهم منازل موظفيك". وهو ما فعلوه، نحن نتكلم عن الهند، الدولة الديمقراطية.

ونفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مِرارًا الرقابة على الإنترنت، وقالت اليوم الثلاثاء إن اتهامات دورسي "كذِبٌ بيّنٌ".

وتقول الحكومة الهندية إنها تعمل فقط على تقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التي تهدّد السلم والأمن.

يذكر أن دورسي صرّح أيضًا أن المنصة تعرَّضت لضغوط مماثلة من حكومتي تركيا ونيجيريا، اللتين فرضتا قيودًا على المنصة في أوقات مختلفة على مرّ السنين قبل إلغاء تلك القيود.