"المعارضة في صدمة".. كيف أثبت أردوغان أنه لا يهزم؟

ذكر تقرير أمريكي أنه في الوقت الذي تتجه تركيا إلى جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية، أثبت الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرة أخرى أنه وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، لا يزالان لا يهزمان، تاركين المعارضة في حالة من "الصدمة والفوضى".

وأفاد التقرير، الذي نشره موقع "المونيتور" الإخباري، بأن جولة الإعادة المقررة بعد أسبوعين قد تمنح أردوغان (69 عامًا) فوزًا جديدًا وعقدًا ثالثًا غير مسبوق في السلطة، ما "يحقق حلمه في السيادة على الجمهورية التي تحتفل بعامها المائة".