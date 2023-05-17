"المعارضة في صدمة".. كيف أثبت أردوغان أنه لا يهزم؟
ذكر تقرير أمريكي أنه في الوقت الذي تتجه تركيا إلى جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية، أثبت الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرة أخرى أنه وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، لا يزالان لا يهزمان، تاركين المعارضة في حالة من "الصدمة والفوضى".
وأفاد التقرير، الذي نشره موقع "المونيتور" الإخباري، بأن جولة الإعادة المقررة بعد أسبوعين قد تمنح أردوغان (69 عامًا) فوزًا جديدًا وعقدًا ثالثًا غير مسبوق في السلطة، ما "يحقق حلمه في السيادة على الجمهورية التي تحتفل بعامها المائة".
ورأى التقرير أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، حيث حصل أردوغان على 49.40% من الأصوات مقابل 44.96% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، تعد هزيمة للمحللين البارزين في تركيا، الذين توقعوا قبل أيام قليلة فوز مرشح المعارضة من الجولة الأولى.
وزعم التقرير أن أردوغان استخدم "نظام حكم الرجل الواحد" الذي فرض في أعقاب استفتاء مثير للجدل عام 2018 لتكريس النظام لصالحه.
ونقل "المونيتور" عن الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة سابانجي بإسطنبول، بيرك إيسن، قوله إن المعارضة تواجه مهمة شبه مستحيلة في عكس اتجاه هزيمتها.
وقال إيسن: "سيكون الأمر صعبًا للغاية"، معتبرًا أن تحالف المعارضة الذي تم بناؤه بشق الأنفس كان هشًا.
ورأى التقرير أنه من المحتمل أن يمتنع عشرات الآلاف من ضحايا الزلزال النازحين الذين تنقلهم المعارضة إلى مقاطعاتهم الأصلية عن العودة للتصويت في الجولة الثانية، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على ملايين الناخبين الغائبين.
وقال: "سيكون من الصعب للغاية أيضًا إقناع الأكراد بالتصويت لصالح كليجدار أوغلو مرة أخرى".