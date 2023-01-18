روسيا.. الإعلان عن قتل جندي فر من قاعدة عسكرية
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إطلاق على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هربًا من القتال في أوكرانيا.
وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك غرب روسيا: "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على "تلغرام"، لم يذكر أي تفاصيل عن مقتله.
وأفادت القناة المحلية التابعة لشبكة "في جي تي آر كاي" أن الجندي البالغ 31 عامًا هرب من "منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا" وكان مطلوبًا في منطقتي فورونيج وليبيتسك.
وبحسب وسائل إعلامية، فقد كان الجندي يحمل رشاشًا، وبحوزته قنابل يدوية، وكان يحاول التوجه إلى قريته في منطقة ليبيتسك.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة كوميرسانت، اليوم الأربعاء، أن قضية جنائية فتحت بحق ثمانية جنود متهمين بأنهم تركوا قاعدة عسكرية في منطقة لوغانسك في أوكرانيا في كانون الأول/ديسمبر، حاملين أسلحتهم ووصلوا إلى روسيا بسيارة أجرة.
وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر، اعتقلت قوات الأمن الروسية جنديًا هاربًا متهمًا بإطلاق النار على شرطي، ووفق وسائل الإعلام، يشتبه بأنه منشق عن مجموعة "فاغنر" الخاصة.
وبعد بدء الهجوم على أوكرانيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديلات تنص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات للجنود الذين يهربون أو يرفضون القتال.