روسيا.. الإعلان عن قتل جندي فر من قاعدة عسكرية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إطلاق على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هربًا من القتال في أوكرانيا.

وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك غرب روسيا: "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على "تلغرام"، لم يذكر أي تفاصيل عن مقتله.