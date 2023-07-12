مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا

وأضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات قمّة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، أنّه "في حال شنّت روسيا هجومًا مسلّحًا في المستقبل (..) نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطوّرة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلًا عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحّب قبيل نشر هذا البيان بهذه الضمانات الأمنية، مؤكّدًا في الوقت عينه أنّها لا يمكن أن تحلّ محلّ مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

كما عبّر زيلينسكي عن ثقته بأنّ أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي بعد الحرب.

وتنصّ المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أنّ أيّ هجوم يستهدف أيّ دولة عضو في التحالف هو هجوم على دول التحالف بأسرها.